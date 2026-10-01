Пензенцев приглашают научиться поиску людей в лесу

Общество

Пензенцев приглашают научиться поиску людей в лесу
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В субботу, 10 октября, «ЛизаАлерт» проведет полевое обучение для тех, кто хочет стать частью добровольческого поисково‑спасательного отряда.

Оно пройдет на Тропе здоровья в Ахунах (велолыжероллерная трасса). Начало - в 10:00.

Часть обучения организуют в лесу, поэтому участникам нужно прийти в теплой и удобной одежде и обуви.

Эксперты расскажут, какие есть методики поиска пропавшего человека в природной среде, как пользоваться компасом и туристическим навигатором и правильно вести радиоэфир на поисково‑спасательных работах.

«Регистрация обязательна», - уточнили в «ЛизаАлерт».

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