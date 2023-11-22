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Общество

Пензенцы смогут доехать до Саранска на дополнительном поезде

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Жителям областного центра станет проще добираться до Кузнецка и Саранска. В первой половине декабря города соединит дополнительный поезд «Сурская стрела». Об этом рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в telegram.

«Планировали, что запуск состоится в январе, но сможем реализовать задуманное уже с 10 декабря», - сообщил он.

Поезд начнет движение в зеркальном направлении. Останавливаться в областном центре он будет на вокзале Пенза-I.

Решение добавить состав было принято для увеличения количества пассажиров и сокращения времени ожидания. Он призван позволить близким, но живущим в разных городах людям встречаться чаще.

«Сурская стрела» начала функционировать в октябре 2022 года по маршруту Пенза - Кузнецк. Уже вскоре было высказано предложение продлить путь нового электропоезда в Мордовию - до станций Рузаевка и Саранск. В апреле 2023-го маршрут скорректировали.

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Источник — фото t.me/omelnichenko
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