Пензенцы смогут доехать до Саранска на дополнительном поезде

Жителям областного центра станет проще добираться до Кузнецка и Саранска. В первой половине декабря города соединит дополнительный поезд «Сурская стрела». Об этом рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в telegram.
«Планировали, что запуск состоится в январе, но сможем реализовать задуманное уже с 10 декабря», - сообщил он.
Поезд начнет движение в зеркальном направлении. Останавливаться в областном центре он будет на вокзале Пенза-I.
Решение добавить состав было принято для увеличения количества пассажиров и сокращения времени ожидания. Он призван позволить близким, но живущим в разных городах людям встречаться чаще.
«Сурская стрела» начала функционировать в октябре 2022 года по маршруту Пенза - Кузнецк. Уже вскоре было высказано предложение продлить путь нового электропоезда в Мордовию - до станций Рузаевка и Саранск. В апреле 2023-го маршрут скорректировали.
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