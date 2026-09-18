Пензенские правоохранители вручили повестки 10 бывшим мигрантам

Общество

Пензенские правоохранители вручили повестки 10 бывшим мигрантам
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В Пензенской области сотрудники ФСБ, Росгвардии, полиции и военные следователи проверили, соблюдают ли российские законы мигранты, живущие и работающие в регионе.

Всего во время рейда правоохранители поговорили с более чем 180 гражданами, прибывшими из стран ближнего зарубежья.

10 мужчинам, получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет, вручили повестки в военкомат.

Всего во время рейда составлено 3 административных протокола, сообщили в УФСБ РФ по Пензенской области.

Подобные мероприятия в регионе проходят регулярно. Так, в Пензе их проводят на улицах, рынках, в кафе и местах возможного проживания мигрантов. Во время последней проверки 7 гражданам вручили повестки в военкомат.

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