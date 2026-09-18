Прокурором Мокшанского района стал Михаил Савелов

Общество

Прокурором Мокшанского района стал Михаил Савелов
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В Пензенской области назначен прокурор Мокшанского района. Им стал младший советник юстиции Михаил Савелов. Соответствующий приказ Генпрокурор РФ подписал 15 сентября.

Михаил Алексеевич родился в 1989 году. В 2011-м окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».

«В августе 2011 года принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Спасского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области», - уточнили в надзорном ведомстве.

Михаил Савелов женат, воспитывает сына.

Ранее сообщалось о назначении прокуроров Сердобского и Наровчатского районов.

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