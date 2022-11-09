Общество

Маршрут поезда «Сурская стрела» планируется продлить до Мордовии

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Тема железнодорожного сообщения между Пензенской областью и соседним регионом обсудили во вторник, 8 ноября, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и глава Республики Мордовии Артем Здунов на встрече в Саранске.

14 октября был запущен новый скоростной электропоезд «Сурская стрела» по маршруту Пенза - Кузнецк. Он отправляется в пятницу, субботу и воскресенье, а из Кузнецка - в субботу, воскресенье и понедельник.

В день запуска «Сурской стрелы» генеральный директор АО «Башкортостанская ППК» Антон Гармаш заявил: «Очень заинтересованы коллеги из других субъектов Российской Федерации в соединении данного подвижного состава с Пензой, так что будет прорабатываться вопрос и с Республикой Мордовия».

Теперь идея железнодорожного сообщения приобретает более четкие очертания. Участники встречи в Саранске обсудили возможность продления маршрута электропоезда до станций Рузаевка и Саранск.

«Это позволит связать два региона - Пензенскую область и Республику Мордовию - современным железнодорожным видом транспорта», - сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

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