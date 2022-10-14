Пассажиры оценили новый электропоезд «Сурская стрела»

14.10.2022 | 20:13

На табло прибытия и отправления появился новый маршрут Пенза - Кузнецк. В середине октября электропоезд с фирменным названием «Сурская стрела» начал курсировать между двумя крупными городами области.

Первых пассажиров у кассы встречали празднично. Все-таки событие значимо и для организаторов пригородного сообщения, и для тех, кто выбирает железнодорожный вид транспорта.

«Мы ездим на работу, в гости, очень важно. А то, что еще и пораньше сейчас ходит, вообще замечательно. Мне нравится», - рассказала пассажирка.

«Сурская стрела» прибыла на первый путь. В составе инновационного подвижного состава - 4 вагона на 354 посадочных места.

«Дорога длинная, поэтому удобнее именно железной дорогой. Чем комфортнее - тем лучше. Здесь, конечно, классно», - оценила женщина.

Время в пути - 1 час 40 минут. Можно в дороге и телефон зарядить, и кино посмотреть на планшете. Предусмотрены все нюансы. Электропоезд доставлен с завода-изготовителя.

«Надо отметить, что это стопроцентно российское производство, прекрасные условия и, что самое главное, скорость. И, как коллеги сейчас сказали, стоимость процентов на 20 как минимум меньше, чем, допустим, добираться до Кузнецка другим видом транспорта», - подчеркнул председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Исходя из фактического пассажиропотока, на следующий год будет рассматриваться и прорабатываться вопрос перевода данного поезда уже в ежедневное сообщение - это первое. Второе - очень заинтересованы коллеги из других субъектов Российской Федерации в соединении данного подвижного состава с Пензой, так что будет прорабатываться вопрос и с Республикой Мордовия», - сообщил генеральный директор АО «Башкортостанская ППК» Антон Гармаш.

Пока из Пензы скоростной электропоезд отправляется в пятницу, субботу и воскресенье, а из Кузнецка - в субботу, воскресенье и понедельник. Теперь пассажирам главное - запомнить расписание движения.