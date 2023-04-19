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Общество

Пензенцы смогут доехать до Саранска поездом «Сурская стрела»

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С 28 апреля скоростной поезд «Сурская стрела» будет курсировать между Пензой и Саранском. Об этом сообщается на странице Башкортостанской пригородной пассажирской компании в соцсети «ВКонтакте».

В компании добавили, что пригородное железнодорожное сообщение между столицами двух регионов - Пензой и Саранском - перестало действовать более 10 лет назад. Сейчас добраться на поезде из одного города в другой можно только на поездах дальнего следования. Во время опроса общественного мнения более 80% респондентов заявили о необходимости и востребованности нового маршрута.

«Сурская стрела» начала функционировать в октябре 2022 года по маршруту Пенза - Кузнецк. Уже вскоре было высказано предложение продлить путь нового электропоезда в Мордовию - до станций Рузаевка и Саранск.

Из Саранска поезд будет отправляется по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:55 и прибывать в Пензу в 18:35, а в обратном направлении - по субботам, воскресеньям и понедельникам с отправлением из Пензы в 8:42 и прибытием в Саранск в 11:41.

Время в пути составит менее трех часов. Остановки предусмотрены на станциях Рузаевка, Булычево, Лунино, Грабово, Бессоновка. Стоимость проезда по маршруту Саранск - Рузаевка - Пенза составит 425,5 руб. Подвижной состав включает четыре вагона, количество посадочных мест - 354.

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Источник — фото vk.com/bashprigorod
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