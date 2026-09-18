Порядок назначения выплаты матерям-героиням намерены изменить

Россиянкам, которым присвоят звание «Мать-героиня», планируют автоматически выплачивать 1 000 000 рублей через Социальный фонд. Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Новый порядок начнет действовать с 1 января 2027 года. Выплата будет единовременной, женщины получат ее автоматически после подписания указа о присвоении звания, им не потребуется собирать подтверждающие документы.

Единовременные выплаты положены и другим категориям россиян: награжденным орденом «Родительская слава» - 500 000 рублей; медалью ордена «Родительская слава» - 200 000 рублей.

Для них сохранили прежний порядок: заявление нужно подать в отделение СФР по месту жительства, через МФЦ или портал госуслуг.

Звание «Мать-героиня» ввели в России в 2022 году. Его присуждают женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Орден «Родительская слава» могут получить родители или усыновители 7 и более детей.