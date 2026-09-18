В выходные в Пензенской области ожидается солнечная и теплая погода

Общество

В выходные в Пензенской области ожидается солнечная и теплая погода
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В предстоящие выходные Пензенская область останется во власти Азорского антициклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 18 сентября.

«Ожидается солнечная и теплая осенняя погода, в ночные и утренние часы местами туман», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

В начале рабочей недели из-за близости атмосферных фронтов в отдельных районах Пензенской области пройдут небольшие дожди.

По словам Ании Антоновой, температурный фон будет выше климатической нормы. В дневное время в выходные воздух станет прогреваться до +19...+23 градусов.

Ожидается, что в понедельник, 21 сентября, окажется еще теплее - до +25.

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