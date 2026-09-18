Православные пензенцы отпразднуют Рождество Пресвятой Богородицы

В понедельник, 21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Праздничные богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Накануне, 20-го числа, в 17:00 начнется всенощное бдение в Спасском кафедральном соборе. 21 сентября в 8:00 в Троицком женском монастыре Пензы пройдет литургия.

Рождество Пресвятой Богородицы - один из 12 основных праздников Русской православной церкви. По преданию в этот день в Назарете у благочестивых родителей Иоакима и Анны родилась Пресвятая Дева.

«Иоаким, из рода пророка и царя Давида, и жена его Анна, из рода первосвященника Аарона, вели праведную жизнь, отличались своей любовью к Богу и милосердием к людям. Однако по достижении преклонных лет супружеская чета оставалась бездетной, что в то время считалось наказанием Божиим и вызывало презрение окружающих. Но Иоаким и Анна не теряли надежды на милосердие Божие и продолжали молиться о том, чтобы он даровал им дитя», - сообщается на сайте Пензенской епархии.

Молитвы супругов были услышаны. Анне явился ангел и возвестил: «Ты зачнешь и родишь дочь благословенную, выше всех земных дочерей. Ради нее благословятся все роды земные. Нареки ее Мария». По прошествии положенного времени Анна родила девочку и назвала ее Мария, что переводится как «госпожа, надежда». Именно ей предназначалось стать матерью Сына Божия.

Ранее стало известно, что 24 сентября в Спасский кафедральный собор в Пензе прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Пензенцы смогут поклониться святыне до 16:30 27 сентября.