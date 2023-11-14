Пензенцам назвали цену новогодних деревьев

14.11.2023 | 13:13

Многие жители областного центра уже сейчас начинают готовиться к новогоднему празднику, главный атрибут которого - елка.

Пензенцев интересует, сколько может стоить хвойное дерево. Ответ дали в администрации города.

«По информации, полученной от хозяйствующих субъектов, стоимость сосны высотой от 1,3 до 1,5 метра будет составлять в среднем от 800 рублей», - говорится в нем.

Елочные базары начнут функционировать во всех районах Пензы 1 декабря и завершат работу в последний день уходящего года. На 16 из них обладатели карты «Забота» смогут купить сосенку с 10-процентной скидкой.

В прошлом году в областном центре средняя стоимость сосны составляла от 400 рублей за метр.