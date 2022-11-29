В Пензе озвучили дату начала работы елочных базаров

29.11.2022 | 15:57

В Пензе первые елочные базары откроются 10 декабря. Предполагается, что всего будут работать 78 точек.

Стоимость сосны составит от 400 рублей за метр, сообщили в пресс-службе мэрии.

Места продажи рекомендовали огородить, осветить и оформить по-новогоднему. У коммерсантов должны иметься документы от минлесхоза и договоры на право пользоваться контейнерными площадками.

«Кроме того, в местах реализации хвойных новогодних деревьев появятся вывески с указанием наименования продавца, информация о режиме, о розничных ценах на елочную продукцию», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Закроются базары до 18:00 31 декабря. Предприниматели должны будут убрать непроданные елки и оборудование.

В администрации города напомнили пензенцам, что покупать новогодние деревья нужно на легальных елочных базарах. Только там могут доказать безопасность продукции, а также ее законное происхождение.