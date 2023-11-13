В Октябрьском районе Пензы поищут место под блошиный рынок

13.11.2023 | 16:30

Оставлять торговцев с блошиного рынка на улице Тернопольской в Пензе без площадки нельзя. Об этом в понедельник, 13 ноября, написал у себя в Telegram глава города Александр Басенко.

«Ищем решение по вопросу несанкционированной торговли на улице Тернопольской. Гражданам, в первую очередь пожилым людям, необходимо обеспечить альтернативную площадку для торговли. Поэтому на еженедельной утренней планерке поручил администрации Октябрьского района совместно с городскими управлениями муниципального имущества, градостроительства и архитектуры изучить территорию микрорайона и подготовить перечень возможных мест», - сообщил Александр Басенко.

Он отметил, что это должен быть небольшой участок, где можно временно разместить блошиный рынок так, чтобы он был востребованным. При этом нужно не доставить неудобств жителям многоквартирных домов.

Жалобы на возрождение барахолки на Тернопольской появились в субботу, 11 ноября. Местным жителям не по душе торговля с асфальта, после которой остается грязь и мусор.

«Этого следовало ожидать. На новой территории Арбековского рынка продавцам выходного дня места в обрез. Под блошиный рынок там ни клочка. Поэтому они и вернулись», - высказал свое мнение один из горожан.

В тот же день, 11 ноября, на место приехали работники администрации и полиция. На продавцов составили протоколы за торговлю в неустановленном месте.

12 ноября с утра проверяющие снова прибыли на место. Нелегальных торговцев на Тернопольской не оказалось.