Зареченский автобус № 101 перестанет заезжать на ГПЗ

Общество

Зареченский автобус № 101 перестанет заезжать на ГПЗ
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С субботы, 11 июля, у автобусов, курсирующих по маршруту № 101 между Заречным и Пензой, изменится схема движения. Об этом 8-го числа предупредила местная администрация.

Машины перестанут заезжать в микрорайон ГПЗ.

«От МК «Лером» автобус будет двигаться через остановочный пункт «Магазин «Лира», далее по улицам Свободы, Транспортной и Измайлова - на микрорайон Маяк и далее по маршруту до остановочного пункта «Пенза-I», - пояснили в мэрии.

Зареченский автобус № 101 перестанет заезжать на ГПЗ

В обратном направлении (от Пензы-I до Заречного) машины проследуют тем же путем.

«Изменения носят временный характер», - отметили в администрации, но причину не уточнили.

Ранее сообщалось, что с 1 июля из-за летних каникул приостановлено движение автобусов по маршрутам № 102 (Заречный - ПГУ) и 104 (Заречный - аграрный университет). Рейсы возобновятся с 1 сентября.

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