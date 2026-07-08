В Каменке работникам МУПа платили меньше МРОТ

В Каменке работникам предприятия после вмешательства прокуратуры пересчитали зарплату более чем на 1,5 млн рублей.
По данным «ПензаИнформ», речь идет о МУП «Каменская горэлектротеплосеть».
Руководство предприятия установило минимальную тарифную ставку работника 1-го разряда менее МРОТ на 2026 год (27 093 рубля в месяц), что является нарушением трудового законодательства.
Надзорный орган выявил это во время проверки.
В итоге права 119 человек, которым зарплата начислялась неправильно, были восстановлены, отметили в областной прокуратуре.