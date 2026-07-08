Губернатор сообщил о ходе ремонта внутриквартальных дорог в Пензе

Общество

Губернатор сообщил о ходе ремонта внутриквартальных дорог в Пензе
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В Пензе продолжают приводить в порядок дворы и внутриквартальные дороги, которыми никто не занимался много лет. Все объекты взял на личный контроль губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор сообщил о ходе ремонта внутриквартальных дорог в Пензе

«Сегодня осмотрел участок дороги от ул. Тернопольской до ул. Глазунова, где ведет ремонтные работы компания «Мостовик». Общая площадь обновления дорожного покрытия на этом участке составит 3 тысячи квадратных метров, тротуаров - 700 «квадратов», - написал он в своем канале в МАХ.

Губернатор сообщил о ходе ремонта внутриквартальных дорог в Пензе

Проход через жилой массив пролегает вдоль детского сада и школы № 57. После ремонта детям и родителям будет удобнее добираться до образовательных учреждений.

Губернатор сообщил о ходе ремонта внутриквартальных дорог в Пензе

По словам Олега Мельниченко, всего намечено отремонтировать 43 участка - и в кварталах многоэтажных домов, и в частном секторе. 4 объекта уже готовы: дороги на улицах Виражной и Переходной и два отрезка проезжей части на улице Антонова.

Губернатор сообщил о ходе ремонта внутриквартальных дорог в Пензе

Еще в 12 локациях сейчас идут работы. Все планы предполагается выполнить до конца августа.

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