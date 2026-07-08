Губернатор сообщил о ходе ремонта внутриквартальных дорог в Пензе

В Пензе продолжают приводить в порядок дворы и внутриквартальные дороги, которыми никто не занимался много лет. Все объекты взял на личный контроль губернатор Олег Мельниченко.

«Сегодня осмотрел участок дороги от ул. Тернопольской до ул. Глазунова, где ведет ремонтные работы компания «Мостовик». Общая площадь обновления дорожного покрытия на этом участке составит 3 тысячи квадратных метров, тротуаров - 700 «квадратов», - написал он в своем канале в МАХ.

Проход через жилой массив пролегает вдоль детского сада и школы № 57. После ремонта детям и родителям будет удобнее добираться до образовательных учреждений.

По словам Олега Мельниченко, всего намечено отремонтировать 43 участка - и в кварталах многоэтажных домов, и в частном секторе. 4 объекта уже готовы: дороги на улицах Виражной и Переходной и два отрезка проезжей части на улице Антонова.

Еще в 12 локациях сейчас идут работы. Все планы предполагается выполнить до конца августа.