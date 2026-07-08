На ул. Красной в Пензе высадили 480 растений разных видов

Общество

На ул. Красной в Пензе высадили 480 растений разных видов
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На улице Красной в Пензе высадили 480 растений. Ими заполнили 2 большие клумбы у входа в зоопарк.

На ул. Красной в Пензе высадили 480 растений разных видов

Тут появилось 175 кустов спиреи японской, 125 - спиреи березолистной (они создают яркий цветовой контур), 45 - гортензии метельчатой, 45 саженцев горной сосны, 30 кустов можжевельника среднего, 33 - дерена белого, 30 туй западных сортов и 4 рябины.

На ул. Красной в Пензе высадили 480 растений разных видов

«При подборе растений специалисты учитывали климатические особенности региона, чтобы композиция сохраняла декоративность с весны до поздней осени.

На ул. Красной в Пензе высадили 480 растений разных видов

Все выбранные культуры отличаются морозостойкостью, неприхотливостью в уходе и высокой адаптивностью к городским условиям. Акцент сделан на естественной смене цветения - плотные групповые посадки поддерживают привлекательный вид территории на протяжении всего теплого сезона», - уточнили в администрации Пензы.

На ул. Красной в Пензе высадили 480 растений разных видов

Ранее сообщалось, что на набережной Суры коммунальщики и активисты внесли свой вклад в озеленение города, высадив 363 гортензии.

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