За полгода семьям выдали более 2 000 сертификатов на маткапитал

В Пензенской области за первое полугодие 2026-го семьям выдали более 2 000 сертификатов на материнский капитал. Общая сумма выделенных средств составила 1,831 млрд рублей.

«Размер материнского капитала на первого ребенка составляет 728 921,90 руб., а на второго (если на первого семья материнский капитал еще не получала) - 963 243,17 руб. Семьи, которые уже оформили материнский капитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату 234 321,27 руб.», - напомнили в отделении СФР по Пензенской области.

Чаще всего жители региона направляют деньги на улучшение жилищных условий и обучение детей.

Если остаток средств по сертификату не превышает 10 000 рублей, их можно получить единовременной выплатой. Соответствующее заявление нужно подать через портал госуслуг, клиентскую службу СФР или МФЦ. Документы рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

«Узнать, какая сумма материнского капитала осталась на счете, можно, заказав выписку об остатке и расходовании материнского капитала на портале госуслуг. Электронная выписка поступит в личный кабинет гражданина в день запроса. В бумажном виде выписку можно получить в клиентской службе Соцфонда», - пояснили в отделении.