В Бессоновском районе ремонтируют мост через реку Лог

В Бессоновском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Лог, расположенного на 6-м километре дороги Пенза - Лунино - граница области. Состояние сооружения 1967 года постройки признали предаварийным.

По условиям контракта, подрядчик должен демонтировать существующий мост, уложить водопропускную трубу, укрепить русло и откосы насыпи, возвести новую переправу длиной 28,1 м.

Необходимо установить пролетные строения, барьерные ограждения, выполнить гидроизоляцию и дренаж, уложить несколько слоев асфальтобетона.

«Для беспрепятственного проезда транспорта была построена объездная двухполосная дорога шириной 6 метров, соответствующая габаритам основной трассы», - уточнили в региональном минстрое.

Ремонт предполагается проводить в 5 этапов - с даты заключения контракта до 20 октября 2026 года.