Уточнена информация о масштабном отключении ХВС в Пензе

В Горводоканале уточнили информацию о масштабном отключении холодной воды в Пензе, которое запланировано на 27 июля.

Ресурс отключат с 8:00, а вернуть должны до 8:00 28-го числа.

Это необходимо для ремонта участка сетей на пересечении улиц Терновского и Ростовской с целью подключения нового водопровода, проложенного от Терновки до Измайлова.

ХВС не будет в следующих микрорайонах:

- Кривозерье;

- Тепличный;

- район Бригадирского моста;

- Гидрострой;

- Терновка;

- ГПЗ;

- Сурская Ривьера;

- Сосновка;

- Маньчжурия;

- Маяк;

- Нахаловка;

- Шуист;

- Согласие;

- Биосинтез;

- Юго-Западный.

Кроме того, воду отключат в поселке Мичуринском Пензенского района.

«Подвоз технической воды осуществляется по заявкам по телефону диспетчерской службы ООО «Горводоканал» по номеру +7 (8412) 32-13-50», - уточнили ресурсники.