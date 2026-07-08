Уточнена информация о масштабном отключении ХВС в Пензе

В Горводоканале уточнили информацию о масштабном отключении холодной воды в Пензе, которое запланировано на 27 июля.
Ресурс отключат с 8:00, а вернуть должны до 8:00 28-го числа.
Это необходимо для ремонта участка сетей на пересечении улиц Терновского и Ростовской с целью подключения нового водопровода, проложенного от Терновки до Измайлова.
ХВС не будет в следующих микрорайонах:
- Кривозерье;
- Тепличный;
- район Бригадирского моста;
- Гидрострой;
- Терновка;
- ГПЗ;
- Сурская Ривьера;
- Сосновка;
- Маньчжурия;
- Маяк;
- Нахаловка;
- Шуист;
- Согласие;
- Биосинтез;
- Юго-Западный.
Кроме того, воду отключат в поселке Мичуринском Пензенского района.
«Подвоз технической воды осуществляется по заявкам по телефону диспетчерской службы ООО «Горводоканал» по номеру +7 (8412) 32-13-50», - уточнили ресурсники.