9 июля в Пензенской области ожидается жара до +33 градусов

9 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +12...+17 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +28...+33. К ночи на пятницу прогнозируется +14...+19, также без осадков.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием поля пониженного давления.

В старину подмечали, что хорошая погода 9 июля предвещала тепло и солнце 7 недель подряд.