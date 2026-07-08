«Т Плюс» повысит надежность теплоснабжения микрорайона Стрела

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«Т Плюс» приступает к следующему этапу реконструкции тепловых сетей на улице Герцена в Пензе. Специалисты уже завершили перекладку коммуникаций на 70%, впереди - замена участка протяженностью 80 метров.

Для того чтобы выполнить эти работы, необходимо закрыть движение автотранспорта от дома № 1 до дома № 1а по улице Герцена. Ограничение будет действовать с 8 июля по 20 августа.

Капитальный ремонт теплосетей стартовал в начале мая и продлится до середины августа. За это время подрядная организация заменит 570 метров изношенного трубопровода и в полном объеме завершит благоустройство территории.

«Реконструкция проходит без отключения горячей воды. Сроки работ соблюдаются, после монтажа труб планируем укладку асфальта единым полотном, от бордюра до бордюра. График согласован с администрацией Пензы», - отметил директор Пензенского филиала «Т Плюс» Игорь Кузьмичев.

В этом году по программе капитального ремонта энергетики заменят 4,2 км теплосетей на улицах Герцена, Аустрина, Глазунова и Богданова.

Еще 24 км специалисты обновят в рамках текущего ремонта трубопроводов. Он включает в себя замену ветхих и изношенных участков, обнаруженных во время срочных и плановых устранений дефектов.

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