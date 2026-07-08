С начала года на помощь многодетным в Пензе потратили 42,7 млн

Общество

С начала года на помощь многодетным в Пензе потратили 42,7 млн
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С начала года в Пензе многодетным семьям оказали социальную помощь на 42,7 млн рублей. Об этом рассказал глава города Олег Денисов в среду, 8 июля.

Самой востребованной мерой поддержки оказалась компенсация проезда школьников. Ею воспользовалась 2 651 семья.

Более 1 500 семей получили 30%-ю компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Ежегодное пособие на детей до 6 лет оформили свыше 1 000 семей, а выплаты на детей-школьников - около 1 300.

Подать заявку на поддержку можно дистанционно - через портал госуслуг, региональный интерактивный портал соцзащиты.

Личное обращение доступно при явке в любой МФЦ или городское социальное управление. В последнем случае нужно записаться на прием по телефону 70-03-73.

Ранее стало известно, что в Пензенской области за первое полугодие 2026-го семьям выдали более 2 000 сертификатов на материнский капитал. Общая сумма выделенных средств составила 1,831 млрд рублей.

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