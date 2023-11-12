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Общество

Правила уборки заснеженных улиц хотят поменять

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Действующие рекомендации, касающиеся уборки снега в местах концентрации ДТП, посчитали устаревшими. Поэтому в России создают новый ГОСТ для борьбы с последствиями зимнего ненастья.

Единые правила применения противогололедных материалов готовят по заказу Росавтодора, сообщает «Комсомольская правда» в своем телеграм-канале.

Так, дорожников обяжут использовать электронное табло с предупреждением об обработке проезжей части реагентами. Специалистам запретят неаккуратно использовать химию и пачкать ею встречные автомобили.

Кроме того, в новых правилах укажут, через какой период после снегопада дорожные службы обязаны приступить к обработке и в течение какого времени снежная масса должна исчезнуть с проезжей части.

В Пензе дороги после снегопадов обрабатывают и реагентами, и песко-соляной смесью. Зачастую после интенсивных осадков уборка затягивается, возникают заторы. В некоторых случаях поздно вышедшая на улицы техника создает помеху движению транспорта.

Ранее в администрации областного центра подняли вопрос нехватки рабочих для уборки зимой. У города 170 единиц техники, готовой выйти на заснеженные дороги, однако людей для нее не хватает.

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