Пензенцам объяснили, почему нужно смириться с кашей на тротуарах

26.02.2023 | 10:21

Жители Пензы отмечают: реагенты сыплют прямо на снег, лежащий на тротуарах. В итоге пешеходные зоны превращаются в полужидкую кашу из грязи и осадков.

Горожанин Виктор Б. на странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте» задал вопрос, почему применяется именно такой метод уборки снега.

«Вы хотя бы раз пройдите по улицам нашего города, а вернее, проплывите. Все тротуары засыпаны реагентом прямо на снег, в результате получается каша. Вы пробовали по ней ходить?» - высказался пензенец.

Представитель администрации города ответил, что главная задача коммунальных служб – борьба с наледью.

«В связи с температурными перепадами и выпадением даже небольших мокрых осадков на дорогах складывается неблагоприятная ситуация. Влага на тротуарах создает небольшие неудобства, но для безопасности пешеходов необходимо, чтобы при температурных изменениях не образовывалась наледь. Технология выполнения работ напрямую предполагает такие действия с просыпкой реагента. В связи с этим противогололедную обработку проводят для устранения уже образовавшейся наледи и как превентивную меру», - объяснили Виктору.

В Пензе в последние две недели участились осадки. Улучшение погодных условий, вероятно, не предвидится и на предстоящей неделе. По заявлению мэрии, уборка снега ведется ежедневно. Специалисты проверяют улицы, после чего составляют план работ.

«Ежедневно на линию выходит около 168 единиц техники и 175 дорожных рабочих. Сотрудниками учреждения выполняются работы по очистке дорог, тротуаров, территорий остановочных павильонов и пешеходных переходов», - сообщили в администрации.