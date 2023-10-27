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Общество

Никольчане все еще подают заявления на выплату после июльского урагана

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Уже заканчивается октябрь, а еще не все пострадавшие от июльского урагана жители Никольского района получили по 10 тыс. рублей из бюджета в качестве возмещения ущерба.

В правительстве Пензенской области сообщили, что после разгула стихии оказались повреждены 34 многоквартирных дома и более 750 индивидуальных, а также 16 учреждений, в том числе школы и детские сады.

Никольчанам по 1 528 заявлениям было выплачено 15 млн 280 тыс. рублей. Глава администрации района Людмила Линина уточнила, что за последние 2 недели поступило еще 74 обращения, они рассматриваются.

Большинство поврежденных домов уже починили. «Дольше всего будут идти работы в здании, относящемся к объектам культурного наследия, поскольку здесь требуется особый подход. Фасад уже обновлен, завершить ремонт кровли планируется в ближайшие две недели», - добавили в правительстве.

Всего на восстановление объектов, пострадавших от урагана, из резервного фонда правительства Пензенской области направили около 102 млн рублей.

По 10 тыс. получают никольчане, которые постоянно проживали и были зарегистрированы в домах, попавших в зону чрезвычайной ситуации. Также должен быть зафиксирован ущерб. «Единовременная материальная помощь предоставляется при одновременном выполнении двух условий», - подчеркивали ранее в минтруде.

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