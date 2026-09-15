Участок дороги у «Дизель-Арены» закрыли для движения

Общество

Участок дороги у «Дизель-Арены» закрыли для движения
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В Пензе с 8:00 вторника, 15 сентября, закрыли для движения участок улицы Окружной и дублера Окружной от Олимпийской аллеи, возле «Дизель-Арены», предупредили в областном управлении спортивными сооружениями.

Ограничения ввели из-за ремонта дорожного полотна.

Планируется, что движение на участке возобновится с 8:00 17 сентября.

«Заезд на парковку СЗК «Дизель-Арена» в указанный период осуществляется со стороны ул. Окружной», - указали в управлении.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута и закладывать дополнительное время на дорогу.

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