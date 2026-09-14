15 сентября в Пензенской области ожидается дождь

Общество

15 сентября в Пензенской области ожидается дождь
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15 сентября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +15...+20. К ночи на среду прогнозируется +9...+14, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием Черноморского циклона, который принесет с собой значительные массы влажного и теплого воздуха.

Температурный режим приблизится к климатическим нормам сентября.

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