15 сентября в Пензенской области ожидается дождь

15 сентября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +15...+20. К ночи на среду прогнозируется +9...+14, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием Черноморского циклона, который принесет с собой значительные массы влажного и теплого воздуха.

Температурный режим приблизится к климатическим нормам сентября.