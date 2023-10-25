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Общество

В пекарне «Пан Калач» нашли свой рецепт знаменитого блюда бялы

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Аромат свежеиспеченной булочки бялы способен поднять на ноги и пробудить интерес к жизни даже приверженцев обломовского стиля жизни.

Бялы считаются культовым блюдом Нью-Йорка, их чаще всего едят на завтрак. Им посвящена книга под названием «Едоки бялы: история хлеба и затерянного мира», которую написала кулинарный обозреватель «New York Times» Мими Шератон.

Фишка бялы заключается в том, что сверху она хрустящая, плотная, а внутри мякоть тянется, словно гуттаперчевая.

«Эти эффекты достигаются за счет особого состава теста. Рецепт раскрывать не будем: он уникальный, разработанный мастерами ремесленной пекарни «Пан Калач», - рассказал главный технолог Владислав Гаврилюк.

Такое лакомство невозможно сделать на хлебозаводе, потому что процесс производства требует времени и особого кулинарного мастерства.

Бялы щедро сдабривают разнообразными начинками. В пензенской ремесленной пекарне «Пан Калач» остановились на сочетании бекона с луком, творога с зеленью и шпината с сыром.

Новинка уходит влет. Свежие бялы, как правило, раскупают еще горячими. Заказать лакомство можно с доставкой на дом. В этом поможет сервис «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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