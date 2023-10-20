Работу светофора на Кураева-Володарского скорректируют

20.10.2023 | 12:46

Работу нового светофора на пересечении улиц Кураева и Володарского в Пензе, включенного в четверг, 19 октября, будут корректировать.

Об этом 20-го числа сообщили в пресс-службе администрации города.

«Светофор работает в тестовом режиме. Задача светофорного регулирования - сделать передвижение максимально безопасными как для пешеходов, так и для водителей.

Режим работы в настоящее время корректируется с учетом обращений участников дорожного движения. Сегодня в течение дня он будет изменен», - уточнили в мэрии.

Днем и вечером четверга, а также утром пятницы центр города встал из-за новых светофоров на пересечениях улицы Кураева с Московской и Володарского.

Люди тратили на дорогу час вместо привычных 15 минут. Это вызвало волну негодования автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.