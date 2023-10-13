На месте уничтоженных тополей у цирка появятся липы

13.10.2023 | 19:15

В Пензе, в районе цирка на улице Плеханова, где ранее спилили полувековые тополя, появятся липы. Об этом сообщили в администрации города в пятницу, 13 октября.

Пензенцы забили тревогу, после того как заметили уничтожение деревьев. 7 октября об их внезапной ликвидации сообщил на странице мэрии Пензы в соцсети «ВКонтакте» горожанин Сергей. Он поинтересовался причиной исчезновения тополей, на что получил ответ от сотрудника управления ЖКХ: они были аварийными и это вынужденная мера.

Фото и видео пустых участков позже прислал читатель в телеграм-канал PenzaInform.

«У цирка все вырубили», - констатировал он.

Не уведомив пензенцев о намерениях, управление ЖКХ подставило и себя, и главу города. Такое мнение высказал депутат гордумы Владимир Кузнецов на заседании комиссии в четверг, 12 октября.

Теперь пни, оставшиеся от тополей, с помощью спецтехники ликвидирует МБУ «Пензавтодор».

«В следующем году на этой территории планируется высадить подращенные саженцы липы», - проинформировали в мэрии.