«Из-за глупости ерунда получилась»: депутаты обсудили тополя у цирка

12.10.2023 | 16:55

Не предупредив пензенцев о сносе тополей у здания цирка, управление ЖКХ подставило и себя, и главу города. Такое мнение высказал депутат гордумы Владимир Кузнецов на заседании комиссии в четверг, 12 октября.

«Ильдар Маратович, мы когда ж так подставляться-то перестанем, а? Около цирка попилили деревья. Пока некоторые коллеги хайп на этом не словили, от УЖКХ тишина была.

Ну вы же делали это в любом случае с какими-то благими намерениями? Там будут высажены другие деревья. Почему мы сначала не уведомим? Хотя бы на вашем сайте, сайте городской администрации, заведите «Телеграм», зайдите в телеграм-каналы всех районов. Уведомите о проведении каких-то работ!

А мы ждем, когда у нас коллеги с плакатов стряхнут пыль и выходят... Зачем вам это надо? Ну зачем? Сами подставляете и себя, и главу, и прочее. Вы поймите, там центр, они там все ходят постоянно, вот из-за глупости вчера эта ерунда у нас получилась», - обратился депутат к начальнику управления ЖКХ Ильдару Усманову.

Другой народный избранник, Сергей Лукичев, добавил, что есть техника, которая позволяет взять дерево и переместить на новую точку. Правда, стоит она дорого.

«Вы срез видели? Это дерево? Там внутри - дупло!» - сообщили ему. «Там белочка живет!» - пошутил депутат в ответ.

Дискуссию, зашедшую в тупик, остановил председатель комиссии Игорь Костин. «Все вопросы, внесенные в повестку дня, рассмотрены, спасибо за работу, заседание объявляю закрытым», - перебил он коллег.

7 октября о внезапной ликвидации деревьев на улице Плеханова сообщил на странице мэрии Пензы в соцсети «ВКонтакте» горожанин Сергей. Мужчина поинтересовался причиной исчезновения тополей. Сотрудник управления ЖКХ ответил, что тополя были аварийными и их пришлось спилить.

11 октября тему еще раз подняли в местных группах в соцсетях и телеграм-каналах Telegram, пензенцы стали активно выражать возмущение. «В дальнейшем планируется высадить новые саженцы на данной территории», - поспешили проинформировать в мэрии.