Улицу Плеханова в районе цирка пообещали заново озеленить

11.10.2023 | 19:26

В Пензе улица Плеханова в районе цирка осталась без растительности. Все тополя оказались спиленными.

Фото и видео пустых участков в среду, 11 октября, прислал читатель в телеграм-канал PenzaInform. «У цирка все вырубили», - констатировал он.

Ранее о ликвидации деревьев на улице Плеханова сообщил на странице мэрии Пензы в соцсети «ВКонтакте» горожанин Сергей. Мужчина поинтересовался причиной исчезновения тополей.

Сотрудник управления ЖКХ города ответил, что тополя были аварийными и их пришлось спилить.

Решение о том, что будет на опустевших участках, приняли не сразу. Ответ городская администрация дала 11 октября.

«В дальнейшем планируется высадить новые саженцы на данной территории», - проинформировали в мэрии.

Сроки высадки деревьев не обозначены.