Улицу Плеханова в районе цирка пообещали заново озеленить

В Пензе улица Плеханова в районе цирка осталась без растительности. Все тополя оказались спиленными.
Фото и видео пустых участков в среду, 11 октября, прислал читатель в телеграм-канал PenzaInform. «У цирка все вырубили», - констатировал он.
Ранее о ликвидации деревьев на улице Плеханова сообщил на странице мэрии Пензы в соцсети «ВКонтакте» горожанин Сергей. Мужчина поинтересовался причиной исчезновения тополей.
Сотрудник управления ЖКХ города ответил, что тополя были аварийными и их пришлось спилить.
Решение о том, что будет на опустевших участках, приняли не сразу. Ответ городская администрация дала 11 октября.
«В дальнейшем планируется высадить новые саженцы на данной территории», - проинформировали в мэрии.
Сроки высадки деревьев не обозначены.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀