В Пензенском районе с помощью БПЛА нашли заросшие сельхозугодья

В Пензенском районе за 1 день провели 3 обследования территорий с помощью беспилотников и обнаружили зарастание 322 гектаров сельхозземель.

«Видеосъемка и визуальный осмотр показали, что земельные участки сельскохозяйственного назначения не обрабатываются и не используются. Вместо посевов на полях зафиксировано активное зарастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью», - уточнили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

По закону правообладатели и землепользователи обязаны защищать сельхозугодья от деградации. В противном случае участки теряют плодородие и создают риски дальнейшего распространения сорняков.

Юрлицам - правообладателям участков - объявлено предостережение.

В июне инспекторы Россельхознадзора с помощью беспилотников выяснили, что в Городищенском, Пензенском и Шемышейском районах Пензенской области не используются по назначению участки общей площадью 1 761,7 гектара.