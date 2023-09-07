Полиция поймала пензенца, наносившего на дома наркорекламу

07.09.2023 | 11:08

39-летнего пензенца осудили за рисунки на стенах домов на улице Кижеватова. Он рекламировал интернет-магазин по продаже наркотиков.

Такую работу мужчине предложила знакомая.

«Я рисовал на домах на Окружной. Мне сказали, что легкие деньги, все будет нормально. Я успел три надписи сделать», - признался пензенец.

После нанесения последней «художника» задержали полицейские. У него изъяли трафарет, баллончик с краской и телефон.

Пензенец не отрицал вину и раскаялся.

«Я пошел на это, чтобы деньги были. Думал получится, но попался. Не желаю таких легких денег никому, не советую. Лучше зарабатывать честным трудом и не заниматься такими плохими делами», - подчеркнул он.

На мужчину завели административное дело. Суд назначил ему штраф в 4 000 рублей.

В Пензенской области продолжается акция «Сурский край - без наркотиков!». В рамках нее жителям предлагают помочь полицейским в борьбе с распространением и рекламой запрещенных веществ.

«Если вы стали очевидцем правонарушения и преступлений, связанных с незаконным оборотом и пропагандой наркотиков, просьба сообщить об этом по телефону доверия УМВД России по Пензенской области - 59-10-10», - призвали в полиции.

Звонящим гарантируют анонимность.

Ранее пензячку возмутил плакат с рекламой запрещенных веществ на остановке рядом с МРЭО ГИБДД. По ее словам, люди срывают листовки, но они появляются вновь. Другая горожанка видела подобное у Центрального рынка.

Реклама наркошопов заполонила и Западную Поляну. По словам местного жителя, на многие дома с помощью трафаретов нанесены адреса и телефон, а к дорожным знакам и столбам приклеены стикеры.