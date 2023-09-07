Полиция поймала пензенца, наносившего на дома наркорекламу

39-летнего пензенца осудили за рисунки на стенах домов на улице Кижеватова. Он рекламировал интернет-магазин по продаже наркотиков.
Такую работу мужчине предложила знакомая.
«Я рисовал на домах на Окружной. Мне сказали, что легкие деньги, все будет нормально. Я успел три надписи сделать», - признался пензенец.
После нанесения последней «художника» задержали полицейские. У него изъяли трафарет, баллончик с краской и телефон.
Пензенец не отрицал вину и раскаялся.
«Я пошел на это, чтобы деньги были. Думал получится, но попался. Не желаю таких легких денег никому, не советую. Лучше зарабатывать честным трудом и не заниматься такими плохими делами», - подчеркнул он.
На мужчину завели административное дело. Суд назначил ему штраф в 4 000 рублей.
В Пензенской области продолжается акция «Сурский край - без наркотиков!». В рамках нее жителям предлагают помочь полицейским в борьбе с распространением и рекламой запрещенных веществ.
«Если вы стали очевидцем правонарушения и преступлений, связанных с незаконным оборотом и пропагандой наркотиков, просьба сообщить об этом по телефону доверия УМВД России по Пензенской области - 59-10-10», - призвали в полиции.
Звонящим гарантируют анонимность.
Ранее пензячку возмутил плакат с рекламой запрещенных веществ на остановке рядом с МРЭО ГИБДД. По ее словам, люди срывают листовки, но они появляются вновь. Другая горожанка видела подобное у Центрального рынка.
Реклама наркошопов заполонила и Западную Поляну. По словам местного жителя, на многие дома с помощью трафаретов нанесены адреса и телефон, а к дорожным знакам и столбам приклеены стикеры.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀