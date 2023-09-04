В Пензе активизируют борьбу с рекламой наркотиков

04.09.2023 | 11:58

В Пензе полицейские продолжают бороться с рекламой наркотиков, появляющейся на фасадах домов и других сооружений. Вместе с заинтересованными ведомствами правоохранители активно пресекают распространение запрещенных надписей.

«Данная реклама представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан», - подчеркнули в УМВД России по Пензенской области.

С понедельника, 4 сентября, в регионе стартовала акция «Сурский край - без наркотиков!». Она продлится до 24-го числа. Жителям областного центра предлагают рассказывать об обнаруженных надписях.

«Если вы стали очевидцами правонарушений, связанных с пропагандой наркотиков, убедительная просьба сообщить об этом по телефону УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-59-96-96», - призвали в полиции.

Позвонившим гарантируют анонимность.

Ранее пензячку возмутил плакат с рекламой запрещенных веществ на остановке рядом с МРЭО ГИБДД. По ее словам, люди срывают листовки, но они появляются вновь. Другая горожанка видела подобное у Центрального рынка.

Реклама наркошопов заполонила и Западную Поляну. По словам местного жителя, нанесенные с помощью трафаретов адреса и телефон имеются на множестве домов. Также «художники» клеят стикеры на дорожные знаки и столбы.