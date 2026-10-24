В Пензе завершили запуск тепла в дома и учреждения

Общество

В Пензе завершили запуск тепла в дома и учреждения
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В Пензе завершен запуск тепла. Ресурс подается во все школы, детские сады, медучреждения и другие социальные объекты, а также жилые дома. Котельные работают в штатном режиме.

Об этом вечером в пятницу, 23 октября, сообщил глава города Олег Денисов в соцсетях.

Чиновник добавил, что в администрации фиксировали обращения пензенцев, в чьих квартирах батареи нагрелись не во всех комнатах. Причина - воздушные пробки во внутридомовых сетях. Эту проблему должны решать управляющие компании.

«Поручил управлению ЖКХ и районным администрациям совместно с УК в выходные дни мониторить подобные обращения и выделять сотрудников для устранения проблем в конкретных квартирах», - написал Олег Денисов.

Если батареи в доме или учреждении остаются холодными, то уточнить причину можно по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 63-10-05. Также сообщения о таких проблемах примут в зависимости от адреса по следующим телефонам: 45-85-69 (тепловая справочная служба), 23-31-42 (АО «Пензтеплоснабжение»), 69-73-03 (АО «Энергоснабжающее предприятие»).

Отопительный сезон в Пензе начался 14 октября. Предполагалось, что это случится 12-го числа, но погода внесла коррективы.

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