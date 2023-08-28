Игроки «Дизеля» оценили жилой комплекс «Созвездие»

28.08.2023 | 17:25

В Городе Спутнике прошла презентация обновленной команды «Дизель» образца сезона-2023/2024. Спонсором хоккейного клуба является строительный холдинг «Термодом», который пригласил игроков перед официальной частью оценить «Созвездие» - новый жилой комплекс класса комфорт-плюс.

«Очень понравились квартиры, планировка, а особенно - виды из окна, как на Манхэттене. Захотелось самому купить», - поделился впечатлениями нападающий Антон Андриянов.

«Поднимались на 22-й этаж, посмотрели на окрестности - очень здорово! Очень приличный проект, самый высокий дом в Пензенской области - это уровень», - отметил защитник Семен Сухов.

«В Спутнике вообще приятно находиться, мы с семьей здесь каждые выходные отдыхаем. Проектам «Термодома» - развития и удачи!» - пожелал капитан команды Константин Майоров.

Больше о «Созвездии» на сайте termodom-pnz.ru, в офисах холдинга «Термодом» и по телефонам 28-28-20, *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Термодом-инвест» и ООО СЗ «Строймашкапитал». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.