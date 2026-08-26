В лопатинскую больницу приняли участкового терапевта

Общество

В лопатинскую больницу приняли участкового терапевта
Печать
Max

В Лопатинскую участковую больницу приняли нового врача-терапевта Алсу Зайнетдинову.

Девушка - выпускница Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского по специальности «лечебное дело» 2026 года, уточнили в областном минздраве.

После обучения в вузе она прошла первичную спецаккредитацию по специальности «терапия» и устроилась на работу по программе «Земский доктор».

«Привлечение молодых, энергичных специалистов в первичное звено здравоохранения позволяет сделать медицинскую помощь для наших пациентов более доступной и качественной», - отметил главврач медучреждения Алексей Плешаков.

Ранее стало известно о новых кадрах в Городищенской районной больнице. Туда пришли четыре молодых специалиста: два педиатра, нарколог и рентгенолог.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач больница лопатино
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!