В лопатинскую больницу приняли участкового терапевта

В Лопатинскую участковую больницу приняли нового врача-терапевта Алсу Зайнетдинову.

Девушка - выпускница Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского по специальности «лечебное дело» 2026 года, уточнили в областном минздраве.

После обучения в вузе она прошла первичную спецаккредитацию по специальности «терапия» и устроилась на работу по программе «Земский доктор».

«Привлечение молодых, энергичных специалистов в первичное звено здравоохранения позволяет сделать медицинскую помощь для наших пациентов более доступной и качественной», - отметил главврач медучреждения Алексей Плешаков.

Ранее стало известно о новых кадрах в Городищенской районной больнице. Туда пришли четыре молодых специалиста: два педиатра, нарколог и рентгенолог.