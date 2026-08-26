Льготникам нужно выбрать форму получения соцуслуг до 1 октября

Общество

Льготникам нужно выбрать форму получения соцуслуг до 1 октября
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У федеральных льготников, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), осталось чуть больше месяца, чтобы выбрать форму предоставления набора социальных услуг.

В натуральном виде в него входят лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание (для детей-инвалидов), путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на электричке или междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Если потребности в такой поддержке нет, альтернатива - денежный эквивалент. С 1 февраля 2026 года он равен 1 825, 25 рубля в месяц (лекарства и медизделия - 1 405,85, путевки - 217,48, проезд - 201,92).

Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября. Новый вариант станет действовать с 1 января 2027-го.

Заявления принимаются онлайн, в клиентских службах Соцфонда и МФЦ. Обработка обращений занимает 1 день.

Ежемесячная денежная выплата полагается гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, тем, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф, Героям России и Героям Труда, а также ветеранам Великой Отечественной войны и другим.

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