УМВД: Полиция не задерживает и не доставляет граждан в военкоматы

В среду, 26 августа, УМВД России по Пензенской области опубликовало сообщение о том, что полицейские не задерживают и не доставляют граждан в военкоматы.

«Отдельные жители Пензенской области продолжают размещать в сети Интернет материалы, утверждающие, якобы сотрудники полиции задерживают мужчин и доставляют их в военкоматы для последующей отправки в зону проведения специальной военной операции.

Данная информация не соответствует действительности. Официально заявляем: сотрудники полиции не принимают участия в подобных мероприятиях и не осуществляют доставление граждан в военкоматы», - говорится в тексте сообщения.

Возможно, поводом для заявления стала распространяемая в Telegram информация о якобы произошедшем несколько дней назад задержании жителя Зари у магазина.

«Стоит отметить, что сотрудники полиции осуществляют свои полномочия в соответствии с законом пресечения правонарушений и преступлений. В связи со сложившейся обстановкой люди все чаще встают на защиту правонарушителей, препятствуя их задержанию сотрудниками полиции, и не задумываются о тяжести последствий, которые неизбежно влекут за собой совершенные преступления.

В случае если лица представляются якобы сотрудниками органов внутренних дел, в отношении них незамедлительно проводится всесторонняя проверка, а собранные материалы направляются в соответствующие органы для принятия законного и обоснованного решения», - добавили в УМВД.