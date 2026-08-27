Стало известно, где в Пензе отключат свет 28 августа

На пятницу, 28 августа, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Веселовка, район Окружной, Шуист и Терновка, улицы Фабричная, Ново-Приютская и Транспортная (Маяк).

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Кубанская, 1-4, 8, 10, 16-21, 22-36 (четные);

- 2-я Кубанская ул., 3, 4, 4а, 6-9, 11, 12, 15/5, 17, 19, 23, 31;

- 1-й Кубанский пр-д, 3, 4, 6/13;

- ул. Липовская, 2-6, 6а, 8, 11-19 (нечетные), 23, 27, 36, 37, 39, 41;

- 1-й Липовский пр-д, 1, 2, 4, 6-10, 12, 15, 18; 2-й Липовский пр-д, 9, 9а;

- ул. Окружная, 53-79 (нечетные), 85, 101, 105;

- ул. Ставропольская, 19, 21;

- ул. Чебышева, 1-5, 7, 9, 10, 12-16, 18, 20-30, 33, 35, 37-50, 52-57, 59-67.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Астраханская, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31-35, 37-43, 46-52, 54-58, 61, 62, 64-70, 72, 74, 76;

- ул. Колхозная, 96, 48, 48Б, 50-61, 63-80, 82, 84, 86, 88, 92, 98-110 (четные);

- пр-д Ломоносова, 9-29;

- 1-й пр-д Макаренко, 1, 1а;

- ул. Озерная, 40-57, 59-71, 73, 73а, 75-79, 81-105 (нечетные);

- ул. Проезжая, 4, 6;

- 2-й Проезжий пр-д, 1-5, 7, 9, з/у 2494;

- 1-й пр-д Расковой, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11-17, 19; 2-й пр-д Расковой, 1-10, 12-16, 18;

- ул. Расковой, 1, 3, 6-13, 15, 17;

- ул. Светлополянская, 42, 56, 66, стр. 2.

С 9:00 до 12:00 приостановится электроснабжение домов на улицах Фабричной, Ново-Приютской и Транспортной (без уточнений по номерам).

С 13:30 до 15:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), з/у 41;

- ул. Косарева, 1-8;

- ул. Николаевская, 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26;

- пр-д Павлика Морозова, 34;

- ул. Павлика Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59;

- ул. Пушкари, 1-13 (нечетные), 23Б, 25а;

- Пушкарский пр-д, 1-9, 11, 13, 15, 17,

- ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54;

- ул. Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19;

- ул. Ташкентская, 1-34, 36, 38, 40;

- 1-й Ташкентский пр-д, 1-25, 27, 29, 31;

- 2-й Ташкентский пр-д, 1-15, 17, з/у 17;

- ул. Ялтинская, 15-30, 32.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.