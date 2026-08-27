Православные пензенцы отпразднуют Успение Пресвятой Богородицы

Общество

Православные пензенцы отпразднуют Успение Пресвятой Богородицы
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В пятницу, 28 августа, православные пензенцы отметят Успение Пресвятой Богородицы, один из 12 основных праздников Русской православной церкви.

В Успенском соборе (ул. Захарова, 6) посвященные торжеству богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Литургия начнется в 8:00 и продлится 2-2,5 часа.

Праздник установлен в память о праведной кончине Божией Матери. По преданию, в день ее успения апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Девой Марией. Они же совершили погребение, положив тело Божией Матери в гробнице ее родителей и закрыв вход камнем.

Апостол Фома был единственным учеником Христа, кто не успел проститься с Богородицей. Когда на третий день после погребения Фома пришел в Иерусалим, по его настойчивым просьбам открыли гробницу, однако тела Марии в ней не оказалось.

«В тот же день вечером собравшиеся апостолы во время трапезы увидели на небесах вместе с ангелами Пресвятую Деву, которая приветствовала их: «Радуйтесь! - ибо Я с вами во все дни». Слова эти свидетельствуют о том, что с преставлением Матери Божией все человечество обрело себе надежную Заступницу и Ходатаицу перед Господом», - сообщили в епархии.

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