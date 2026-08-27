К Дню города в Пензе установят 12 биотуалетов

В Пензе примут меры для поддержания порядка во время празднования Дня города 12 сентября. Вопрос обсудили в мэрии на заседании штаба по подготовке к дате.

В скверах Славы, Дениса Давыдова, «Кукушка», на территории набережной у «Ростка», а также в парке 40-летия Победы установят 9 дополнительных контейнеров для мусора.

Также в перечисленных локациях разместят 12 биотуалетов, написал глава Пензы Олег Денисов в соцсетях.

Аналогичные меры принимались 12 июня, в День России. Проведенный после праздника обход мест проведения массовых мероприятий показал, что пензенцы бережно относятся к благоустройству города.

Ранее стало известно, что бесплатный стационарный туалет на набережной Суры в центре Пензы снова не работает. В прикрепленном объявлении было указано: он откроется к 1 сентября, а сейчас идет плановый ремонт.