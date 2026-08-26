В Заре отсыплют асфальтовой крошкой более 50 участков дорог

Общество

В Заре отсыплют асфальтовой крошкой более 50 участков дорог
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Дороги в частном секторе Зари отсыпают асфальтовой крошкой, полученной после фрезерования старого покрытия на основных магистралях, сообщил глава Пензы Олег Денисов.

В Заре отсыплют асфальтовой крошкой более 50 участков дорог

«В планах более 50 участков, порядка 22 тысяч погонных метров покрытия. Цифры значительные, а за ними - реальные дороги, которые очень нужны местным жителям», - уточнил он.

Работы уже провели во 2-м, 4-м и 5-м Земляничных проездах, на улицах Прохладной и Земляничной.

В Заре отсыплют асфальтовой крошкой более 50 участков дорог

26 августа отсыпали Зеленую горку, сообщили в городской администрации.

В Заре отсыплют асфальтовой крошкой более 50 участков дорог

Ранее в Заре заасфальтировали Абрикосовый проезд, улицу Изумрудную и отрезок от Магистральной до дома № 71 на улице Новоселов.

«В следующем году работу продолжим. Жители частного сектора уже сейчас могут подавать заявки в свою районную администрацию, чтобы мы рассмотрели возможность включить их адреса в план», - добавил Олег Денисов.

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