В Заре отсыплют асфальтовой крошкой более 50 участков дорог

Дороги в частном секторе Зари отсыпают асфальтовой крошкой, полученной после фрезерования старого покрытия на основных магистралях, сообщил глава Пензы Олег Денисов.

«В планах более 50 участков, порядка 22 тысяч погонных метров покрытия. Цифры значительные, а за ними - реальные дороги, которые очень нужны местным жителям», - уточнил он.

Работы уже провели во 2-м, 4-м и 5-м Земляничных проездах, на улицах Прохладной и Земляничной.

26 августа отсыпали Зеленую горку, сообщили в городской администрации.

Ранее в Заре заасфальтировали Абрикосовый проезд, улицу Изумрудную и отрезок от Магистральной до дома № 71 на улице Новоселов.

«В следующем году работу продолжим. Жители частного сектора уже сейчас могут подавать заявки в свою районную администрацию, чтобы мы рассмотрели возможность включить их адреса в план», - добавил Олег Денисов.