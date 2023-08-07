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Общество

Пензенцы лучше обеспечены жильем, чем саратовцы и самарцы

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На одного жителя Пензы приходится 34,1 кв. м жилья. Это больше, чем в среднем по России (28,2 кв. м).

Данные приводят эксперты ria.ru. Они составили рейтинг городов по объему ввода жилья. Областной центр занял в нем 25-ю строчку из 100.

За год в Пензе ввели в эксплуатацию 386,7 тыс. кв. м жилья, что на 15,1% меньше, чем в 2021-м. На одного жителя прибавилось лишь 0,78 кв. м.

Согласно выводам экспертов, с обеспеченностью жильем в областном центре лучше, чем в столицах соседних регионов. Например, в Саратове на одного человека приходится 30,3 кв. м, в Самаре - 30,8, в Саранске - 25,9.

Москва в рейтинге заняла 62-е место, величина жилплощади на одного человека - 21,8 кв. м. Северная столица России оказалась на 44-й строке с показателем 27,3 кв. м на жителя.

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