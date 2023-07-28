Банк «Кузнецкий» стал партнером фестиваля «Кошкин Джаз»

28.07.2023 | 11:27

C 28 по 30 июля одновременно в Пензе, Самаре и Ульяновске пройдет большой антистресс-фестиваль под названием «Кошкин Джаз». Партнером мероприятия выступает банк «Кузнецкий».

Первый в истории джаз-фестиваль «с кошачьим лицом» свяжет в единое культурное пространство три города Центральной России. Организаторы фестиваля предлагают новый формат взаимодействия регионов.

В Пензе джаз можно будет послушать в областном драматическом театре, а открытая площадка разместится на площади Ленина. Здесь банк «Кузнецкий» организует специальное игровое пространство для детей - «деревянный квест».

Ребята смогут поучаствовать в увлекательных играх: беспроигрышном тире, рыбалке и пятнашках. Им обязательно понравится командная игра «Деревянный лабиринт» из запутанных дорожек, по которым нужно привести мячи в указанную точку.

С подробной афишей фестиваля можно ознакомиться здесь.

«Задача уличных фестивалей - подарить людям праздник и на языке музыки рассказать о красоте и культуре. В этом году мы решили поддержать столь масштабное культурное событие. Приглашаем всех на колоритный «Кошкин Джаз» за прекрасными эмоциями и хорошим настроением!» - обратился к жителям и гостям Пензы председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

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