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Общество

В Пензе решили установить знак «Дикие животные»

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В Пензе все чаще встречаются копытные животные: только в июле на Окружной и рядом с ней на дорогу перед водителями выбегали лось и косуля. В управлении ЖКХ решили, что автомобилистов нужно предупредить об опасности.

«В МБУ «Пензавтодор» направлена информация о необходимости установки дорожного знака «Дикие животные», - сообщил представитель ведомства на странице ЦУРа в соцсети «ВКонтакте».

Сделать это запланировано грядущей осенью.

14 июля на улице Окружной произошло ДТП с участием лося - его сбили в районе СЗК «Дизель-Арена». Люди в аварии не пострадали, а вот животное получило травмы. Сохатый лежал на дороге, перекрывая одну из полос движения. Лося вывезли в лес, чтобы наблюдать за ним несколько дней (ветврач предположил, что он мог отделаться сильным ушибом).

15 июля перед машиной другого водителя, ехавшего от дублера Окружной в сторону лесхоза, промчалась косуля.

24 июля поймали косулю около Спасо-Преображенского мужского монастыря. Самец находился на этой территории около трех дней. Его выпустили в естественную среду обитания.

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