ДТП на улице Окружной: полученные лосем травмы оценили ветеринары

14.07.2023 | 10:37

В региональном минлесхозе прокомментировали ДТП с участием дикого животного, которое случилось в пятницу, 14 июля, на улице Окружной в Пензе.

Около 8:00 в районе СЗК «Дизель-Арена» сбили лося. Животное осталось в живых, однако получило травмы. Сохатый лежал на дороге, перекрывая одну из полос движения.

По сообщениям водителей, пострадали два автомобиля.

«Сейчас на месте работают ветеринары, сотрудники ДПС. Специалисты окажут животному необходимую помощь», - прокомментировал сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира регионального минлесхоза Денис Кисельманов.

По его словам, лось получил серьезные травмы. У животного, вероятно, сломаны ноги, позвоночник.

Люди в ДТП не пострадали. На данный момент животное уже забрали.

«Врачи лося осмотрели. Открытого перелома не обнаружили, только сильный ушиб. Сейчас животное вывезли в лес, будем наблюдать за ним несколько дней. Надеемся, что все будет хорошо», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник научно-просветительского отдела Пензенского зоопарка Карина Артамонова.