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Общество

В Пензе начали приводить в порядок улицу Байдукова

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В понедельник, 10 апреля, в Пензе начали приводить в порядок улицу Байдукова, много лет находящуюся в плачевном состоянии. Здесь периодически происходят ДТП, а машины застревают в глубоких ямах.

Как сообщили в администрации города, МБУ «Пензавтодор» приступило к кирковке дорожного полотна, после чего с помощью грейдера и катка покрытие разровняют и уплотнят.

В мэрии уточнили, что это лишь временная мера для улучшения состояния автодороги, которая пришла в негодность из-за высокой концентрации крупногабаритной техники, обслуживающей объекты бизнеса.

Работники ряда предприятий, расположенных на улице Байдукова, присоединились к наведению порядка на территориях.

«Однако на призыв откликнулись не все. На некоторых участках требуется провести санитарную уборку и вывезти мусор, в том числе строительный», - отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее стало известно, что проектно-сметная документация на реконструкцию дороги на Байдукова уже разработана и получила положительное заключение экспертизы, однако работы оцениваются в гигантскую сумму - порядка 2,5 млрд рублей. В связи с этим было решено внести ряд изменений в ПСД, чтобы разбить процесс на несколько этапов.

Пензенские предприниматели, организации которых располагаются на этой улице, согласились софинансировать работы по внесению изменений в документацию.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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